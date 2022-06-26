АНКАРА, 26 июн — ПРАЙМ. Граждане России лидируют по покупкам недвижимости в турецкой Анталье, сообщило в воскресенье агентство Anadolu со ссылкой на председателя правления компании Helmann Селмана Озгюна. Ростуризм увеличил число рейсов из России в Турцию

По словам Озгюна, Анталья является одним из самых привлекательных регионов Турции в плане вложения инвестиций в недвижимость. По этому показателю "туристическая столица" Турции уступает лишь Стамбулу. Регион также лидирует по числу разместившихся здесь иностранных граждан и учредителей компаний, отметил Озгюн.

"Из Антальи осуществляется более 100 прямых рейсов в десятки стран. Сюда приезжают на постоянное проживание со многих уголков мира. Не прекращаются инвестиции местных и мировых брендов", — сказал Озгюн.

По его словам, международные инвесторы предпочитают вкладываться в недвижимость Антальи из-за особенностей региона.

"В период с 2017 по 2021 год иностранцы приобрели по всей стране 206 768 объектов недвижимости, и 20,2% из этого числа приходится на Анталью. В целом за последние пять лет в туристической столице Турции было продано 41 715 объектов недвижимости. Наибольшее число объектов жилья приобрели россияне — 7978. Далее следуют граждане Ирана — 4396 и Германии — 3848. В первую десятку стран входят также Казахстан, Ирак, Украина, Швеция, Норвегия, Великобритания и Дания. Наибольшее число инвесторов приходится на граждан европейских стран. Мы придаем важное значение квалификации инвесторов, вне зависимости от их географической принадлежности", — добавил Озгюн.

Глава компании отметил, что в лидерах списка также граждане Азербайджана, Иордании, Нидерландов и США.