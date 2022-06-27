МОСКВА, 27 июн — ПРАЙМ. Девелоперская компания ПИК в 2021 году увеличила чистую прибыль по МСФО в сравнении с предыдущим годом на 20% — до 103,6 миллиарда рублей, сообщается в отчетности компании. Чистая прибыль девелопера "Самолет" выросла за пять месяцев

Годовая выручка застройщика выросла на 28% и составила 487,8 миллиарда рублей. Показатель EBITDA также вырос на 28% и достиг 143,8 миллиарда рублей, указывается в документе.