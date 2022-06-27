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https://1prime.ru/development/20220627/837300716.html
ПИК увеличил чистую прибыль по МСФО в 2021 году
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Девелоперская компания ПИК в 2021 году увеличила чистую прибыль по МСФО в сравнении с предыдущим годом на 20% — до 103,6 миллиарда рублей, сообщается в отчетности компании... ПРАЙМ, 27.06.2022
бизнес, новости, недвижимость, россия, прибыль, пик
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7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 27 июн — ПРАЙМ. Девелоперская компания ПИК в 2021 году увеличила чистую прибыль по МСФО в сравнении с предыдущим годом на 20% — до 103,6 миллиарда рублей, сообщается в отчетности компании.
Годовая выручка застройщика выросла на 28% и составила 487,8 миллиарда рублей. Показатель EBITDA также вырос на 28% и достиг 143,8 миллиарда рублей, указывается в документе.