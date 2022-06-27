МОСКВА, 27 июн — ПРАЙМ. Правительство России распространило действие "Дальневосточной ипотеки" на работников медицинских и образовательных учреждений, проработавших по соответствующим специальностям на Дальнем Востоке не менее пяти лет, заявил премьер-министр Михаил Мишустин. ВТБ запустил рефинансирование ипотеки под 10,5%

"По поручению президента правительство расширяет программу "Дальневосточная ипотека" для того, чтобы больше жителей Дальнего Востока смогли на льготных условиях купить квартиру или построить свой дом", — отметил глава кабмина.

Он напомнил, что проект работает в России уже более двух лет, им могут воспользоваться молодые семьи, а также участники "Дальневосточного гектара" и программ трудовой мобильности, действующих в регионах.

Кроме того, Правительство продлит на ближайшие три года действие льготной ипотеки на вторичном рынке жилья в Магаданской области и Чукотском АО, добавил Мишустин.