Правительство расширило "Дальневосточную ипотеку" на медиков и учителей
Правительство расширило "Дальневосточную ипотеку" на медиков и учителей со стажем от пяти лет
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МОСКВА, 27 июн — ПРАЙМ. Правительство России распространило действие "Дальневосточной ипотеки" на работников медицинских и образовательных учреждений, проработавших по соответствующим специальностям на Дальнем Востоке не менее пяти лет, заявил премьер-министр Михаил Мишустин.
"По поручению президента правительство расширяет программу "Дальневосточная ипотека" для того, чтобы больше жителей Дальнего Востока смогли на льготных условиях купить квартиру или построить свой дом", — отметил глава кабмина.
Он напомнил, что проект работает в России уже более двух лет, им могут воспользоваться молодые семьи, а также участники "Дальневосточного гектара" и программ трудовой мобильности, действующих в регионах.
Кроме того, Правительство продлит на ближайшие три года действие льготной ипотеки на вторичном рынке жилья в Магаданской области и Чукотском АО, добавил Мишустин.