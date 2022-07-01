МОСКВА, 1 июл — ПРАЙМ. Счетная палата России предлагает исключить студии и однокомнатные квартиры из всех программ ипотечного кредитования с государственной поддержкой, заявила в интервью РИА Новости аудитор Счетной палаты Наталья Трунова. Клиентам "Сбера" стала доступна ипотека с господдержкой по сниженной ставке

"Счетная палата предлагает исключить студии и однокомнатные квартиры из всех программ с государственной поддержкой – государству не следует поддерживать спрос на некомфортные типологии жилья и тем самым способствовать росту предложения таких типологий. В большинстве случаев, если семья покупает за счет ипотеки с господдержкой однокомнатную квартиру, она в дальнейшем уже лишается возможности улучшить свои жилищные условия", — сказала Трунова.

По ее словам, это провоцирует рост на рынке жилья доли однокомнатных квартир и студий как наиболее часто покупаемых. "Предлагаемое изменение правил предоставления ипотеки может поспособствовать изменению структуры предложения на рынке жилья, улучшить комфортность условий проживания граждан в новом жилье", — добавила аудитор.

Она подчеркнула, что ипотечные программы с государственной поддержкой необходимы. "Однако они должны улучшать жилищные условия граждан в соответствии с принципом комфортного проживания – отдельная комната каждому члену семьи", — заключила Трунова.

В России сейчас действует несколько льготных ипотечных программ — "семейная", "дальневосточная", а также на новостройки. Согласно прогнозу ЦБ, российские банки нарастят портфель ипотеки в 2022 году на 10-15% на фоне расширения государственной поддержки. По последним данным регулятора, средняя ставка по ипотечным кредитам в России в мае снизилась до минимальных 6,17% с 7,64% в апреле.