МОСКВА, 6 июл — ПРАЙМ. Политика властей Турции, нацеленная на ужесточение предоставления вида на жительство или инвестиционного гражданства в совокупности с завышенными ценами на недвижимость в стране может привести не только к снижению заинтересованности россиян в турецком жилье, предупреждает "Коммерсант". The Hill: антироссийские санкции вышли Западу боком

В настоящее время на Турцию приходится около 25% спроса граждан России на покупку иностранной жилой недвижимости.

При этом заработок на таких объектах от сдачи в аренду становится все более сложным. Ажиотаж начал затихать, это может привести к снижению цен на турецкие "квадратные метры".

Тем, кто уже успел купить жилье в этой стране, грозит перспектива потери до половины своих инвестиций в эти активы. Однако, о полном затухании интереса россиян к активам в Турции пока говорить нельзя, так как альтернативных вариантов становится тоже все меньше.