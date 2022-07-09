МОСКВА, 9 июл — ПРАЙМ. Президент Российской гильдии риелторов Олег Самойлов заявил в интервью радиостанции "Говорит Москва", что российский рынок недвижимости ждет стагнация на фоне падения спроса россиян на приобретение жилья. Как повлияют на рынок недвижимости новые тарифы ЖКХ и новые нормативы

Самойлов считает, что стоимость квартир и домов в перспективе будет расти и видит несколько условных сценариев дальнейшего развития событий. Так, если ситуация в экономике улучшится, то и у людей появляется больше денег, "а поскольку отложенный спрос у населения крайне велик, рынок набирает снова действительно активные обороты". В данном случае цены, вероятнее всего, пойдут вверх "просто потому, что как минимум они должны будут компенсировать реальную инфляцию, полагает он.

Сам риелтор склоняется к более негативному сценарию. По его мнению, в ближайшее время большинство россиян не сможет позволить себе купить жилье. Такой сценарий возможен на фоне стагнации экономики, повышения стоимости товаров и сохранения прежних условий кредитования.

Он отметил, что в данном случае "заметного роста цен не предполагается, потому что у людей не будет возможности приобретать, но и значительного снижения цен, скорее всего, не будет, потому что застройщикам отступать некуда".

"Растут издержки: и цены на материалы, и стоимость рабочей силы. Таким образом, цены будут зафиксированы на уровне, до которого не будет дотягиваться большое количество тех, кому нужно решать свои жилищные задачи. Это и называется стагнация рынка", — пояснил Самойлов.

По его мнению, в середине осени станет понятно, какой из перечисленных сценариев воплотится в действительности. Самойлов полагает, что ситуация не может не ухудшиться из-за отсутствия роста у людей реальных доходов и подорожания стоимости товаров и услуг.

"Инфляция съедает деньги. Даже если цены на недвижимость никак не меняются, у людей не становится больше денег", — заявил он.