МОСКВА, 11 июл — ПРАЙМ. В России с марта следующего года станет существенно сложнее проверить при покупке вторичного жилья его юридическую чистоту, рассказали РИА Недвижимость эксперты рынка. В Госдуме хотят избавить пенсионеров от пошлины на наследственное жилье

ЧТО МЕНЯЕТСЯ

С 1 марта 2023 года Росреестр перестанет публиковать сведения о собственниках в выписке из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН), если ее заказывали третьи лица. Соответствующие изменения закона о персональных данных и ряда других законодательные актов утвердила 6 июля Госдума.

Согласно принятому закону, персональные данные из ЕГРН будут предоставляться третьим лицам только с согласия собственника недвижимости. Имена владельцев жилья и даты их рождения, указанные в ЕГРН, будут доступны собственно самим собственникам, их супругам, некоторым сотрудникам госорганов и нотариусам.

"Персональные данные могут быть предоставлены третьим лицам, но для этого в любой удобной форме, в том числе онлайн, собственник должен обратиться в Росреестр и внести соответствующую запись в ЕГРН", — пояснили в пресс-службе Росреестра.

Для граждан, пользующихся нотариальными услугами при сделках с недвижимостью, ничего не изменится, подчеркнул председатель комиссии по методической работе и изучению практики применения законодательства в сфере нотариата Московской городской нотариальной палаты Дмитрий Точкин.

"За юридическую чистоту квартиры, как и прежде, будет отвечать нотариус, так как он будет иметь возможность выполнить все необходимые проверки. При этом полную выписку нотариус получит для заявителя бесплатно", — сказал он. Если нотариус привлекается исключительно для запроса выписки из ЕГРН, то стоимость его услуг составит всего 300 рублей.

Покупатель также сможет самостоятельно обратиться к нотариусу за получением информации о собственнике квартиры, если он заключил договор с продавцом, в том числе предварительный договор купли-продажи, отметил нотариус. "Таким образом, сведения в любом случае доступны покупателю, который действительно выразил и подтвердил интерес в приобретении недвижимости", — отметил Точкин.

РИЕЛТОРЫ ЖДУТ СЛОЖНОСТЕЙ

Риелторы же считают, что новый порядок получения выписок из ЕГРН существенно усложнит процедуру проверки квартиры. Управляющий партнер компании "Метриум" Надежда Коркка указала, что нотариусу в любом случае потребуется время на подготовку ответа.

"Существует вероятность, что выписку придется заказывать несколько раз, так как продажа недвижимости может затянуться на месяцы. То есть процесс покупки квартиры станет сложнее и длительнее", — считает она.

Глава юридической службы агентства "Инком-Недвижимость" Светлана Краснова считает нововведения откатом для рынка. "Мы вернемся к вынужденному изучению документов по всей цепочке сделок с объектом недвижимости, что неизбежно увеличит время проверки объекта недвижимости и стоимость услуг", — предупредила она.

Особые трудности это создаст на вторичном рынке премиального и элитного жилья, обратил внимание коммерческий директор Optima Development Дмитрий Голев. "На рынке дорогого жилья любая волокита, лишние итерации, затягивание — это дополнительные риски, что сделка может не состояться, поэтому закрытие данных создаст трудности", — пояснил он.

Кроме того, добавила Краснова, нововведение противоречит главному принципу открытых реестров — публичности. "Возможность обращения покупателя к открытым сведениям ставится во главу угла всеми судами, а ответственность, если что-то идет не так, всегда возлагается на покупателя, проигнорировавшего такую возможность", — добавила она.