МОСКВА, 12 июл — ПРАЙМ. Спрос на загородные дома в ВТБ по итогам шести месяцев вырос почти на 50% по сравнению с прошлым годом, сообщила пресс-служба банка. Times: Украина заявляет претензии на российскую недвижимость в Лондоне

"По итогам шести месяцев 2022 года более трех тысяч заемщиков оформили в ВТБ кредиты на готовые жилые дома. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года спрос вырос почти на 50%. Объем сделок приблизился к 15,5 миллиарда рублей и примерно на 70% превысил результат за первое полугодие 2021 года", — говорится в сообщении.

Регионами-лидерами по объему выданных средств в сегменте загородной недвижимости стали Москва и область (3,5 миллиарда рублей), Татарстан (1,5 миллиарда рублей), Ростовская область (812 миллионов рублей), Краснодарский край (около 630 миллионов рублей) и Новосибирская область (620,5 миллиона рублей).

Средний чек практически не изменился и составил 4,8 миллиона рублей по итогам июня. На том же уровне остался и средний срок кредита — около 20 лет, указали в банке.

"С началом сезона мы видим стабильное увеличение интереса заемщиков к таким объектам: в мае спрос вырос на 20% к апрелю, в июне — почти на 70% к маю. По нашей оценке, в ближайшее время эта тенденция продолжится, на что может повлиять очередное смягчение условий кредитования и дальнейшая реализация сезонного спроса", — заявил вице-президент, заместитель руководителя департамента розничного бизнеса ВТБ Евгений Дячкин, слова которого приводятся в релизе.