Число новостроек в США снизилось до 1,559 миллионов в июне
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МОСКВА, 19 июл — ПРАЙМ. Количество новых домов в США, строительство которых было начато в июне, снизилось на 2% по сравнению с пересмотренным показателем мая и составило 1,559 миллиона, говорится в сообщении министерства торговли страны.
Аналитики, опрошенные порталом DailyFX, ожидали роста показателя до 1,58 миллиона с первоначального уровня мая в 1,549 миллиона. Показатель мая был пересмотрен до 1,591 миллиона новостроек.