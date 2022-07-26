МОСКВА, 26 июл — ПРАЙМ. Минстрой России планирует в ближайшее время определиться с мерами поддержки застройщиков коммерческой недвижимости, рассказал РИА Недвижимость первый замминистра строительства и ЖКХ Александр Ломакин. Минстрой высказался о поддержке девелоперов коммерческой недвижимости

"В настоящее время наши предложения по этому направлению отрабатываются с Минэком. Дело в том, что изначально они были рассчитаны под ключевую ставку 20%, но потом она достаточно быстро опустилась, так что пришлось актуализировать условия помощи", — пояснил он.

Собеседник агентства уточнил, что пока в кабмине еще не определились с тем, как выбирать компании, которые могли бы рассчитывать на помощь государства.

"Мы обсуждаем, кого можно отнести, условно говоря, к системообразующим организациям. У нас есть много застройщиков коммерческой недвижимости, и нужно понимать, что тот или иной ТЦ или бизнес-центр действительно создадут рабочие места в населенном пункте или дадут другой экономический эффект", — уточнил Ломакин.

Замглавы Минстроя также добавил, что меры поддержки застройщиков коммерческой недвижимости хотят сделать плавающими и привязанными к ключевой ставке по схеме "ключевая-минус".