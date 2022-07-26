МОСКВА, 26 июл — ПРАЙМ. Несколько портов в разных российских городах могут застроить жилой и коммерческой недвижимостью в рамках комплексного освоения территорий (КРТ), рассказал РИА Недвижимость первый замминистра строительства и ЖКХ РФ Александр Ломакин. Минстрой представит меры поддержки застройщиков коммерческой недвижимости

"У нас в проработке на предмет реализации проектов КРТ находятся порты, которые во время СССР занимались рыбоперерабатывающей деятельностью. В 90-е годы произошел раздел их имущества, теперь в этих локациях территория используется неэффективно и не по прямому назначению. При этом благодаря КРТ некоторым портам может вернуться и их первоначальная функция", – отметил он, сказав, что называть конкретные порты пока преждевременно.

Ломакин напомнил, что процедура комплексного освоения территорий допускает изъятие площадок у сегодняшних владельцев.

Всего, по его словам, градостроительный потенциал отобранных в регионах для КРТ 738 земельных участков площадью 28 тысяч гектаров составляет 150 миллионов квадратных метров. Из них 115 миллионов "квадратов" придется на жилье.

"На сегодняшний по комплексному развитию территорий принято 128 решений и заключено 89 договоров. Идет подготовка проектов планировок 30 территорий, выдано 60 разрешений на строительство. Наиболее активно ведется работа в Москве, Московской, Кировской, Челябинской областях, а также Республике Марий Эл и Ставропольском крае", – уточнил он.

Ломакин также добавил, что Минстрой планирует закончить мониторинг застроенных площадок, в том числе и аварийных, на предмет возможной реализации проектов КРТ до конца года.

Закон о комплексном развитии территорий, направленный на ускорение расселения аварийного и ветхого жилья в регионах России, принят в 2020 году. Он дает регионам право утверждать адресные программы сноса и реконструкции многоквартирных домов, а жильцам — право двумя третями голосов принимать решение о включении их жилья в такие программы.