МОСКВА, 26 июл — ПРАЙМ. Директор строительной фирмы в Хабаровске обманул более 50 дольщиков на 270 миллионов рублей при строительстве квартир, сообщает управление МВД России по Хабаровскому краю. Задержан экс-глава Фонда защиты прав дольщиков Ленобласти

"С декабря 2020 по апрель 2021 года директор одной из хабаровских строительных фирм, не имея разрешительных документов, незаконно привлек денежные средства граждан для фактического строительства жилого комплекса в Центральном районе Хабаровска. Злоумышленник заключил договоры инвестирования с 54 дольщиками. Общее количество договоров — 86. Сумма привлеченных денежных средств превысила 270 миллионов рублей", — сообщает полиция.

Отмечается, что расследование уголовного дела, возбужденного по части 2 ст. 200.3 УК РФ (привлечение денежных средств граждан в нарушение требований законодательства РФ об участии в долевом строительстве многоквартирных домов…) окончено. Максимальная санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

На период предварительного следствия обвиняемому была избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, уточняет региональное управление МВД.