МОСКВА, 27 июл — ПРАЙМ. Законопроект, предусматривающий закрепление в Градостроительном кодексе России понятие мастер-плана, могут внести в Госдуму в осеннюю сессию, а в будущем подобные документы могут заменить собой генпланы городов в России, сообщил РИА Недвижимость первый замминистра строительства и ЖКХ РФ Александр Ломакин. Минстрой представит меры поддержки застройщиков коммерческой недвижимости

"Это мировая тенденция, и мы не изобретаем велосипед. Российским городам нужен верхнеуровневый документ, который давал бы направление развития города, агломерации, территорий, региона", — отметил он.

По словам Ломакина, мастер-планы отличаются от генпланов своей гибкостью, они дают векторы для разного использования потенциала территорий, а не просто ограничивают их жестким функционалом.

Замглавы Минстроя также добавил, что введение мастер-плана в Градкодекс сделает разработку такого документа обязательной для всех российских городов, но, скорее всего, будет предусмотрен переходный период, когда одновременно будут существовать и генпланы, и мастер-планы.

"Мы сейчас с профессиональным сообществом обсуждаем все подходы к тому, что должен содержать подобный документ. Это непростая работа, но мы видим заинтересованность от большинства регионов в мастер-планах. После того как их понятие будет закреплено на законодательном уровне, мы будем проводить образовательные семинары по их подготовке, а также в ручном режиме заниматься их внедрением и разработкой, по аналогии с работой по комплексному развитию территорий", — пояснил он.