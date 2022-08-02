МОСКВА, 2 авг — ПРАЙМ. Из-за повышения спроса цены на жилье осенью 2022 года вновь начнут повышаться, и к концу года рост может достичь 10%, прогнозируют "Известия" со ссылкой на опрос девелоперов и риелторов. Хуснуллин спрогнозировал падение спроса на жилье по итогам 2022 года

Отмечается, что в настоящий момент цены на новые квартиры стагнируют, а на "вторичку" — падают. Однако, как свидетельствует замдиректора по продажам ГК "Гранель" Сергей Нюхалов, по итогам июля продажи жилья выросли на 13% по сравнению с предыдущим месяцем и на 20% — по сравнению с апрелем. Он уверен, что спрос продолжит расти и во втором полугодии, и наиболее ликвидные проекты могут подорожать из-за реализации отложенного спроса.

С ним соглашается замруководителя ипотечного департамента федеральной компании "Этажи" Татьяна Решетникова: "Ликвидные объекты на первичном и вторичном рынках могут начать расти в цене осенью, когда начнется деловой сезон: на них будет сконцентрирован спрос со стороны частных инвесторов. Такие квартиры могут подорожать на 5-7% до конца года".

При этом цены на первичное жилье, как считает коммерческий директор ГК "Основа" Игорь Сибренков, вырастут по итогам на 10-12%.