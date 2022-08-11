МОСКВА, 11 авг — ПРАЙМ. Общественная организация "Деловая Россия" обратилась в Минстрой с предложением запретить во всех жилых домах шумные ремонтные работы с 20:00 до 08:00, и эту инициативу поддержали в Госдуме, пишут "Известия".

Вместе с тем предлагается ввести и обязательный "тихий час" — с 14:00 до 16:00, а кроме того, запретить шумные ремонтные работы в праздничные и воскресные дни.

На сегодняшний день регионы самостоятельно устанавливают правила соблюдения тишины в многоквартирных домах, при этом "закон о тишине" не действует в новостройках в первые полтора года после их сдачи, за исключением ночных ремонтных работ.