2022-08-14T11:42:45+03:00
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Мишустин оценил вклад развития строительной отрасли в ВВП России
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Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поздравил работников строительной отрасли с профессиональным праздником и отметил устойчивый рост отрасли и ее весомый вклад в ВВП России,... ПРАЙМ, 14.08.2022
бизнес, новости, недвижимость, михаил мишустин, строительная отрасль
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
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МОСКВА, 14 авг — ПРАЙМ. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поздравил работников строительной отрасли с профессиональным праздником и отметил устойчивый рост отрасли и ее весомый вклад в ВВП России, телеграмма опубликована на сайте кабмина.
"Сегодня отрасль демонстрирует устойчивый рост, вносит весомый вклад в ВВП страны. Необходимо и дальше сохранять набранные темпы строительства, активно внедрять инновационные технологии и разработки, современные проектные подходы, устранять административные барьеры, сокращать продолжительность строительно-инвестиционного цикла, запускать новые проекты. Особое внимание уделять развитию научной деятельности, а также подготовке высококвалифицированных специалистов", — говорится в тексте телеграммы.
Мишустин пожелал российским строителям успехов в осуществлении намеченных планов, крепкого здоровья и всего наилучшего.