МОСКВА, 14 авг — ПРАЙМ. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поздравил работников строительной отрасли с профессиональным праздником и отметил устойчивый рост отрасли и ее весомый вклад в ВВП России, телеграмма опубликована на сайте кабмина. Мишустин призвал формировать резервы стройматериалов

"Сегодня отрасль демонстрирует устойчивый рост, вносит весомый вклад в ВВП страны. Необходимо и дальше сохранять набранные темпы строительства, активно внедрять инновационные технологии и разработки, современные проектные подходы, устранять административные барьеры, сокращать продолжительность строительно-инвестиционного цикла, запускать новые проекты. Особое внимание уделять развитию научной деятельности, а также подготовке высококвалифицированных специалистов", — говорится в тексте телеграммы.

Мишустин пожелал российским строителям успехов в осуществлении намеченных планов, крепкого здоровья и всего наилучшего.