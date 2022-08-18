МОСКВА, 18 авг — ПРАЙМ. В "Деловой России" предложили Минстрою обязать управляющие компании (УК) следить за соблюдением тишины в многоквартирных домах и при нарушении сообщать в органы внутренних дел, пишут "Известия". Минстрой хочет уточнить гарантии прав кредитора при банкротстве застройщика

По словам первого замглавы комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимира Кошелева, в нижней палате парламента осенью планируется "проработать вопрос контроля выполнения жителями требований закона тишины". В настоящий момент правового регулирования этого вопроса не существует.

Помочь в решении этого вопроса, как считает Кошелев, способны управляющие компании. Они, например, могут в целях профилактики напоминать жильцам о законе и, соответственно, о наказании за нарушение режима тишины.

При этом представитель генсовета "Деловой России" Владимир Прохоров отметил, что участковые и полиция не могут круглосуточно следить, соблюдают ли жильцы правила, когда делают ремонт. А УК, на его взгляд, могут быть действенным коммуникатором с органами правопорядка, помогая фиксировать нарушения.