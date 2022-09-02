МОСКВА, 2 сен — ПРАЙМ. Рост цен на новостройки в России сойдет на нет, сказал в интервью РИА Новости заместитель председателя правления Сбербанка Анатолий Попов. "Циан" заявил о снижении спроса на новостройки в России

"Мы ориентируемся на то, что рост цен на новостройки, который мы видели в 2020-2021 годах, сойдет на нет и стоимость жилья будет зафиксирована более-менее на действующем уровне минимум до начала 2023 года", – сказал он.

Собеседник РИА Новости отметил, что по результатам первой половины года в "Сбере" видят "небольшое, меньше 10%, но падение стоимости жилья".

При этом, по словам Попова, подобная ситуация не является свидетельством обвала рынка жилья. "Не исключено, что ключевая ставка и дальше будет снижаться, а это в свою очередь поможет экономике девелоперских проектов и сделает более доступной ипотеку для населения. При этом предложение на рынке новостроек остается прежним, не падает, и эти два фактора вместе как раз говорят в пользу "стабильных" прогнозов, без поводов для паники", — пояснил он.

Полностью интервью с Анатолием Поповым читайте на сайте "РИА Новости Недвижимость" (https://realty.ria.ru/) в 9.30 мск.