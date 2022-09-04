МОСКВА, 4 сен — ПРАЙМ. Рынок элитной жилой недвижимости Лондона пришел в упадок из-за оттока состоятельных россиян на фоне санкций и роста цен на строительные работы, сообщает The Financial Times со ссылкой на источники. Лиз Трасс добралась с предвыборными обещаниями до энергетики

В статье отмечается: "Brexit, пандемия и теперь военная операция. Рынок сейчас очень напряжен из-за растущей стоимости строительных работ".

Апеллируя к данным агентства недвижимости Savills, издание констатирует, что дома премиум-класса в Лондоне к сегодняшнему дню подешевели на 17,6% по сравнению с пиковыми значениями 2014 года.

При этом рост цен на строительные работы в Великобритании источники FT объясняют максимальной за последние десятилетия инфляцией и повышением ключевой ставки.

Издание отмечает, что иностранные покупатели составляет основу лондонского рынка недвижимости, при этом отток иностранцев, включая россиян, начался в британской столице еще с момента введения пандемийных ограничений. А на текущий момент на рынке отражаются антироссийские санкции.