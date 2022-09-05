МОСКВА, 5 сен — ПРАЙМ. Амурская область признана лидером "зеленого" жилищного строительства в России, сообщает правительство региона. Путин поручил найти средства на строительство дорог в регионах

"41% всех новостроек региона отвечают требованиям экологических стандартов", —говорится в сообщении. Рейтинг составлен аналитиками Центра макроэкономического и регионального анализа и прогнозирования Россельхозбанка.

Разработку национального "зеленого" стандарта (ГОСТа) доверили ДОМ.РФ, при участии рынка. Проект уже прошел общественные слушания. Оценка МКД в соответствии с критериями ГОСТа запланирована начиная с 2023 года. В декабре 2021 года в Единой информационной системе жилищного строительства проведена маркировка домов в соответствии с переходными критериями ГОСТа: класс энергоэффективности, озеленение, благоустройство территории, детские и спортивные площадки, безбарьерная среда для маломобильных лиц, площадки для размещения контейнеров для сбора твердых отходов. Здания, соответствующие всем шести переходным критериям, получили маркировку "зеленый" дом.

"Зеленое" строительство — это особый подход к проектированию, строительству и дальнейшей эксплуатации зданий. Его критериями, являются: комфорт и качество внутренней среды, энергоэффективность, ресурсоэффективность и экологическая безопасность территории", отметил губернатор Василий Орлов.

По данным аналитики Центра макроэкономического и регионального анализа и прогнозирования Россельхозбанка, среди лидеров рынка "зеленого" жилищного строительства Амурская область (36 "зеленых" объектов, что составляет 41% от всех новостроек региона), Алтайский край (85 объектов — 29% всех новостроек), Москва и Московская область (1151 объект — 22% всех новостроек), Калининградская область (110 объектов — 14% всех новостроек), Ленинградская область (198 объектов — 7% всех новостроек), Приморский край (133 объекта — 29% всех новостроек), Новосибирская область (190 объектов — 12% всех новостроек), Ростовская область (139 объектов — 16% всех новостроек), Тюменская область (167 объектов– 23% всех новостроек), Краснодарский край (279 объектов — 10% всех новостроек).