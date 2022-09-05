МОСКВА, 5 сен – ПРАЙМ. Крупнейшая стройкомпания Китая — China State Construction Engineering Corporation (CSCEC) — хочет увеличить объемы строящегося жилья в России и ищет участки в Москве и Санкт-Петербурге, рассказал журналистам в кулуарах Восточного экономического форума (ВЭФ) гендиректор "КитайСтроя", российского подразделения компании, Чжао Сяоцзяо. На ВЭФ представили официальное мобильное приложение Генпрокуратуры

В прошлом году "КитайСтрой" заключил соглашение со структурой группы РКСК на строительство двух 25-этажных многоквартирных домов в рамках жилого комплекса "Зеленый бульвар" во Владивостоке.

"Мы планируем и дальше укрепляться на российском рынке за счет не только инвестиционного направления, но и строительства жилья. В основном мы рассматриваем такие города как Москва, Санкт-Петербург и Владивосток. О сроках пока говорить рано, ищем участки и заказчиков, надеемся на помощь Минстроя в рамках заключенного соглашения о партнерстве", — сказал Сяоцзяо.

Он добавил, что в рамках соглашения с Минстроем компания планирует выйти на маркетплейс строительной техники и стройматериалов.

ВЭФ проходит 5-8 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.