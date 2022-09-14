МОСКВА, 14 сен — ПРАЙМ. Годовая инфляция цен на жилье в Великобритании достигла рекордных с 2003 года 15,5% по итогам прошедшего июля, свидетельствуют данные Бюро национальной статистики (ONS). Россиян предупредили о рисках инвестиций в золото и недвижимость

По данным ONS, цены на жилье в Британии выросли на 15,5% по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году. Это стало самой высокой годовой инфляцией в этой сфере в стране с мая 2003 года.

При этом месяцем ранее уровень такой инфляции составлял всего 7,8%. Таким образом, средняя стоимость дома в Великобритании увеличилась за месяц на 6 тысяч фунтов стерлингов, в то время как в прошлом году за аналогичный период стоимость упала на 13 тысяч фунтов.

Средняя цена за дом в Англии теперь составляет 312 тысяч фунтов стерлингов, в Уэльсе – 220 тысяч, в Шотландии – 193 тысячи, а в Северной Ирландии – 169 тысяч фунтов. При этом самый сильный рост цен на жилье отмечается в Уэльсе, где годовая инфляция на рынке недвижимости достигла 17,6%. За ним следуют Англия (16,4%), Шотландия (9,9%) и Северная Ирландия (9,6%).

В то же время представленные тем же бюро ранее в среду данные об общей инфляции в стране уже по итогам августа, которая неожиданно замедлилась, может свидетельствовать о том, что и инфляция в сфере недвижимости отойдёт от многолетнего рекорда. Кроме того, индекс CPIH (инфляция с учетом расходов домовладельцев на содержание жилья) составил 8,6% после 8,8% месяцем ранее. А за август цены по этому индексу выросли на 0,5% после 0,6% в июле.