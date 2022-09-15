МОСКВА, 15 сен — ПРАЙМ. Необходимо наращивать темпы восстановления Мариуполя, заявил вице-премьер России Марат Хуснуллин. Хуснуллин рассказал, кого из осужденных могут привлечь на стройки

По его словам, уже готов план и подготовлено необходимое количество рабочих.

"По Мариуполю мы двигаемся хорошими темпами, у нас разработан мастер-план. Мы мобилизовали 10 тысяч строителей. Конечно, темпы (восстановления — ред.) нужно еще наращивать, потому что, пока мы обследовали дома, происходило разминирование, прошло много времени", — сказал он журналистам.

Хуснуллин напомнил, что сегодня уже имеется ясное понимание касаемо сроков восстановления каждого дома в городе. Более того, он убежден, что необходимо усилить работу по выплатам за разрушенные частные дома.

"Мы договорились с жителями, комиссия заработала, первые выплаты пошли", — резюмировал вице-премьер.

Он также отметил высокую готовность Мариуполя к предстоящей зиме.

"Мариуполь готов к зиме на 80%. Это неплохой показатель с учетом тех разрушений, которые есть", — заверил Хуснуллин.

Вице-премьер также добавил, что по мере готовности города к зиме будет производиться переселение жителей.