МОСКВА, 19 сен — ПРАЙМ. С января по сегодняшний день цены на вторичном рынке жилья в России упали как минимум на 10%, ожидается, что рынок просядет еще на 5-10%, предсказал в беседе с радио "Говорит Москва" член Российской гильдии риелторов Константин Барсуков. Хуснуллин призвал строить больше нежилой недвижимости

Он пояснил, что рынки продаж и аренды взаимосвязаны. С подорожанием ипотеки люди перестали покупать квартиры и начали больше их снимать, в результате чего с января цены на жилье уже упали на 10%, и скоро снижение достигнет 15%.

При этом сегодня квартиры, по словам Барсукова, выставляются по завышенным ценам, но "будет ценопад, рынок еще на пять-десять процентов должен просесть".