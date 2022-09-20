МОСКВА, 20 сен — ПРАЙМ. Стоимость жилья в России сейчас проходит стадию коррекции, при этом обвала цен не будет, а в долгосрочной перспективе возможно лишь замедление роста цен, а не перелом общего тренда, поделилась мнением в интервью РИА Новости гендиректор рейтингового агентства "Эксперт РА" Марина Чекурова. Россия и Белоруссия разработают систему по управлению косвенными налогами

"Скорее всего, уменьшение ставок, снижение доверия к фондовому рынку, а главное – политика стимулирования жилищного сектора и ипотеки – не позволят произойти обвалу. В предыдущие два года мы видели ценовой бум на этом рынке, так что некоторая коррекция с начала года была неизбежной. Да, локальные спады на рынке жилья возможны, но значительный обвал цен все же маловероятен", — прокомментировала Чекурова в интервью в преддверии международного банковского форума "Банки России – XXI век".

Она напомнила, что с начала 2000 года средний уровень цен на жилье в рублях существенно снижался только дважды – в кризисные 2008 и 2014 годы. Однако эти снижения носили в большей степени корректирующий характер – незадолго до этого наблюдался резкий рост.

"Сейчас мы видим похожую ситуацию: происходит ажиотажное повышение цен на недвижимость, которые в среднесрочной перспективе могут немного скорректироваться. Этому будет способствовать снижение спроса в связи с неготовностью населения покупать жилье по завышенным ценам, когда уровень благосостояния не растет. Но в долгосрочной перспективе возможно лишь замедление роста цен, а не перелом общего тренда", — заключила она.

По данным Единого ресурса застройщиков, новостройки подорожали за год почти на 35% — в среднем до 147400 рублей за квадратный метр на 1 августа 2022 года. При этом глава Минстроя Ирек Файзуллин в августе заявил, что не видит предпосылок для резкого роста или снижения цен на жилье в России.

Полный текст интервью читайте на сайте РИА Новости ria.ru в 11.00 по московскому времени.