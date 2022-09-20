МОСКВА, 20 сен — ПРАЙМ. Банк России предупредил о новой схеме застройщиков, которые предлагают дополнительную скидку на льготную ипотеку, а в реальности заемщик покупает квартиру с переплатой до 30%, следует из материалов регулятора. Банк России не ждет снижения доступности кредитов для населения

"Наибольший объем (ипотеки на новое жилье — ред.) приходится на "Льготную ипотеку" (в августе было выдано 137 миллиардов рублей против 107 миллиардов рублей в июле), которая все чаще выдается якобы с дополнительной скидкой от застройщика. Это позволяет снизить ставку в ряде случаев до 0,01%, но в реальности заемщик покупает квартиру с переплатой до 30%, которая включается в тело кредита", — сообщили в ЦБ.

В понедельник Банк России сообщил, что с 1 декабря ужесточает регулирование выдачи ипотечных кредитов со взносом не выше 10% на первичном рынке жилья.

Кроме того глава регулятора Эльвира Набиуллина заявляла, что ипотечные ставки, близкие к нулю, — так называемые ипотеки от застройщиков — являются маркетинговой акцией и вводят заемщиков в заблуждение, ЦБ будет принимать меры. Она поясняла, что рыночные ставки по ипотеке в РФ не могут быть ниже ставок по долгосрочным ОФЗ – то есть при инфляции в 4% они могут быть не ниже 6%.