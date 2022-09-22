МОСКВА, 22 сен — ПРАЙМ. Общий объем ипотечных облигаций, размещенных компанией "Дом.РФ", достиг 1,5 триллиона рублей, сообщил глава компании "Дом.РФ" Виталий Мутко на встрече с президентом России Владимиром Путиным. Мутко призвал подходить к рассрочке на первый взнос по ипотеке осторожно

"Я в прошлом году вам докладывал, вы говорили нам: поаккуратнее, смотрите за этим. Мы с 2016 года этим занимаемся. Уже выпущено на 1,5 триллиона (рублей — ред.) ипотечных облигаций "Дом.РФ", — сказал он.

Мутко добавил, что, по сути, каждая десятая ипотека в стране сейчас гарантируется облигациями "Дом.РФ". "Банки берут – ликвидность, капитал – и выдают кредиты. Эту работу мы продолжаем", — отметил глава компании.