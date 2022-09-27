МОСКВА, 27 сен — ПРАЙМ. На российском рынке недвижимости могут активизироваться мошенники, предупредил в беседе с "Известиями" руководитель центра новостроек федеральной компании "Этажи" Сергей Зайцев. Телефонные мошенники придумали новую схему

Он считает, что рынок недвижимости в России "сильно подвергся эмоциям на фоне геополитической обстановки", и этим могут воспользоваться аферисты.

Злоумышленники, по словам эксперта, могут использовать следующую схему. Они привлекают потенциальных жертв с помощью объявлений о продаже или сдаче в аренду недвижимости "с нереальным дисконтом", затем просят перевести им деньги за бронирование объекта для просмотра, а как получат деньги, то перестают отвечать на звонки и сообщения.

Чтобы не попасть на удочку злоумышленников, Зайцев рекомендует не переводить деньги сторонним лицам, а также проверять документы продавца и сверять их с правоустанавливающими документами на объект недвижимости.

Кроме того, он советует "учитывать риски, что на объект могут быть наложены ограничения на продажу из-за долгов собственника и покупателю могут просто отказать в регистрации сделки, а вернуть переведенные деньги будет крайне проблематично".