Knight Frank Russia: инвестиции в коммерческую недвижимость России упали на четыре процента
МОСКВА, 28 сен — ПРАЙМ. Инвестиции в коммерческую недвижимость России снизились за девять месяцев 2022 года в сравнении с аналогичным периодом прошлого года на 4% — до 229 миллиардов рублей, подсчитали аналитики консалтинговой компании Knight Frank Russia.
"Активность иностранных инвесторов остается на низком уровне – по итогам рассматриваемого периода доля зарубежного капитала составила 2,5% от общего объема инвестиций", — говорится в сообщении компании.
По ее данным, по объему вложенных средств по-прежнему лидируют площадки под девелопмент (47% всех инвестиций), за ними следует офисная недвижимость (24%), на третьем месте – складская недвижимость (12%). Больше всего инвестиционных сделок было совершено в Москве – 71%, на Санкт-Петербург пришлось 22%, на остальные регионы – 7%.
Среди инвесторов наибольшую активность продемонстрировали девелоперы (55%), инвестиционные компании и частные инвесторы (29%), а также выросла доля конечных пользователей – до 14% с 2% годом ранее, подсчитали в компании.
Несмотря на высокие показатели объемов инвестиций в первом полугодии, в компании ожидают снижение активности инвесторов в конце года и в последующих периодах.
"Число продаж бизнесов компаний, уходящих с рынка России, к концу третьего квартала пошло на спад: большинство основных игроков уже реализовали свои активы в пользу локальных инвесторов. Несомненно, мы будем видеть активность и в последнем квартале 2022 года, однако ожидается, что в силу текущего состояния экономики и социальной сферы, а также настроений инвесторов объемы инвестирования в течение нескольких последующих периодов могут снизиться", — говорится в сообщении.
https://1prime.ru/development/20220928/838278360.html