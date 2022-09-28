МОСКВА, 28 сен — ПРАЙМ. Инвестиции в коммерческую недвижимость России снизились за девять месяцев 2022 года в сравнении с аналогичным периодом прошлого года на 4% — до 229 миллиардов рублей, подсчитали аналитики консалтинговой компании Knight Frank Russia. Эксперт предупредил о росте мошенничества с недвижимостью

"Активность иностранных инвесторов остается на низком уровне – по итогам рассматриваемого периода доля зарубежного капитала составила 2,5% от общего объема инвестиций", — говорится в сообщении компании.

По ее данным, по объему вложенных средств по-прежнему лидируют площадки под девелопмент (47% всех инвестиций), за ними следует офисная недвижимость (24%), на третьем месте – складская недвижимость (12%). Больше всего инвестиционных сделок было совершено в Москве – 71%, на Санкт-Петербург пришлось 22%, на остальные регионы – 7%.

Среди инвесторов наибольшую активность продемонстрировали девелоперы (55%), инвестиционные компании и частные инвесторы (29%), а также выросла доля конечных пользователей – до 14% с 2% годом ранее, подсчитали в компании.

Несмотря на высокие показатели объемов инвестиций в первом полугодии, в компании ожидают снижение активности инвесторов в конце года и в последующих периодах.

"Число продаж бизнесов компаний, уходящих с рынка России, к концу третьего квартала пошло на спад: большинство основных игроков уже реализовали свои активы в пользу локальных инвесторов. Несомненно, мы будем видеть активность и в последнем квартале 2022 года, однако ожидается, что в силу текущего состояния экономики и социальной сферы, а также настроений инвесторов объемы инвестирования в течение нескольких последующих периодов могут снизиться", — говорится в сообщении.