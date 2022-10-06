МОСКВА, 6 окт — ПРАЙМ. Аналитики портала "Мир квартир" отметили резкое падение интереса к покупке жилья в российских крупных городах на фоне объявленной в стране частичной мобилизации. Минфин оценил возможность изменения принципа расчета налога на недвижимость

"Удар по спросу и ценам на новостройки нанесло сворачивание банками субсидированных ипотечных программ под процент, близкий к нулю, и отмена ипотеки без первоначального взноса. Также на снижение спроса повлияла частичная мобилизация. Мы фиксируем падение интереса к приобретению жилья на 25% по сравнению с прошлой осенью. Неопределенность, тревожность и невозможность прогнозирования в целом не подталкивают население к крупным покупкам", – заявил РИА Недвижимость гендиректор "Мира квартир" Павел Луценко.

По данным портала, в 46 городах из 70, по которым отслеживается статистика, квадратный метр первичного жилья по итогам третьего квартала подорожал, в 22 подешевел, в двух остался неизменным. В среднем в анализируемых городах стоимость "первички" выросла на 0,6%, достигнув немногим более 110 тысяч рублей за квадратный метр.

В частности, в Москве "квадрат" в новостройке в среднем упал в цене на 1% — до 331,3 тысячи рублей, в Московской области подешевел на 0,9% – до 173,3 тысячи рублей, в Санкт-Петербурге подорожал на 0,1% – до 224,4 тысячи рублей.

Подешевели больше других, согласно статистике портала, новые квартиры в Твери (–7,4%), Севастополе (–5,8%), Челябинске (–3,7%). А больше всего за квартал приросли в цене новостройки Новокузнецка (+13,6%) и Мурманска (+10,3%), а также Красноярска (+4,7%) и Барнаула (+4,5%).

"Тренд на сокращение площадей строящихся квартир продолжается, более того, в последнем квартале он ускорился. Если в начале года средняя площадь квартиры в новостройке равнялась 54,5 квадратного метра, то в конце июня она составляла 54 "квадрата", а сейчас уже 53", – добавил Луценко.