МОСКВА, 17 окт — ПРАЙМ. Объем сделок аренды и купли-продажи офисов в Москве в третьем квартале 2022 года сократился в сравнении с июлем-сентябрем прошлого года на на 38% — до 216 тысяч квадратных метров, подсчитали в консалтинговой компании IBC Real Estate. Эксперт сравнила доходы вкладов в банки и инвестиций в недвижимость

"На фоне сентябрьских событий игроки рынка уже начали пересматривать свои планы. Часть сделок новой аренды, которые активно шли до 21 сентября, в настоящий момент приостановлены. Мы не исключаем, что в ряде еще не подписанных сделок арендаторы захотят пересмотреть ранее согласованные условия", — указывается в пресс-релизе.

В нем отмечается, что за девять месяцев 2022 года объем сделок составил 738 тысяч "квадратов" — на 26% меньше, чем в январе-сентябре прошлого года. В компании прогнозируют, что даже в случае традиционно высокой активности, приходящейся на четвертый квартал, объем спроса по итогам года не превысит 1 миллиона квадратных метров.

"Высокое давление внешней неопределенности сохраняется. Мы не ожидаем восстановления индикаторов рынка вплоть до 2024 года", — добавляется в сообщении.

В нем также отмечается, что лидерами в объеме транзакций в третьем квартале 2022 года стали компании, предоставляющие услуги населению (21%), строительные компании (19%) и сфера бизнес-услуг (15%). Спецификой текущей ситуации стало то, что практические все сделки (96%) — это расторжение договоров аренды.