МОСКВА, 19 окт — ПРАЙМ. Количество новых домов в США, строительство которых было начато в сентябре, сократилось на 8,1% по сравнению с пересмотренным показателем августа и составило 1,439 миллиона, говорится в сообщении министерства торговли страны. Аналитики ожидают увеличения запасов нефти в данных Минэнерго США

Аналитики, опрошенные порталом DailyFX, ожидали снижения показателя до 1,475 миллиона с первоначального уровня августа в 1,575 миллиона. Показатель августа был пересмотрен до 1,566 миллиона новостроек.

По сравнению с сентябрем 2021 года число новых домов в США в отчетном месяце упало на 7,7%.

При этом число разрешений на строительство в США в сентябре выросло на 1,4% к августу — до 1,564 миллиона. Аналитики ожидали показатель на отметке в 1,53 миллиона разрешений.

Объем продаж нового жилья (New Home Sales) — важный показатель состояния рынка недвижимости и экономики в целом. Его увеличение ведет к росту расходов новых домовладельцев на мебель и услуги ЖКХ, что, в свою очередь, стимулирует спрос на товары, услуги и рабочую силу. Кроме того, более половины всего строительства в США приходится на жилой фонд. Таким образом, динамика продаж жилой недвижимости по цепочке передается другим отраслям экономики.