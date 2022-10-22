МОСКВА, 22 окт — ПРАЙМ. Правительство Финляндии изучит вопрос о полном запрете сделок с недвижимостью для граждан России, заявил в интервью газете Aamulehti министр обороны страны Антти Кайкконен. Финляндия не разрешила экспортировать ледокол "Норникеля" в Россию

По его словам, ранее эта тема не была изучена, а финское правительство не принимала по этому поводу никаких решений, но в Минобороны страны задумались об ограничениях в сфере недвижимости для россиян.

В соответствии с предложенным оборонным ведомством законопроектом Минобороны получит право выяснять происхождение финансирования покупок, и если выясниться, что та или иная сделка угрожает национальной безопасности, то министерство сможет наложить запрет на приобретение недвижимости россиянами.

При этом предварительное мнение, как отмечает Кайкконен, "таково, что возможный полный запрет поднимает значительные конституционные вопросы".

В кабмине подчеркнули, что введение подобного ограничения сопряженор с серьезными сложностями, поскольку предлагаемый закон может нарушить конституцию страны и будет выступать дискриминационной мерой в отношении одной нации, а это — ущемление основных прав и свобод.