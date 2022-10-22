МОСКВА, 22 окт — ПРАЙМ. Граждане России даже в условиях нынешних ограничений могут купить недвижимость в Финляндии, но вопрос в том, смогут ли они оплачивать коммунальные услуги, находясь за пределами Финляндии, рассказала РИА Новости агент по продаже недвижимости в агентстве Kinteistömaailma Риитта Копонен. В Финляндии допустили изъятие имущества россиян

Как сообщало минобороны Финляндии, с 2020 года, с момента действия закона о необходимости иностранцам не из Европейского экономического пространства (ЕЭП) получать разрешение у военных на покупку земельного участка, одобрены все запросы — 1823, за единственным исключением, когда с российским покупателем не удалось связаться ни по телефону, ни по почтовому адресу.

Также кабмин 20 октября направил в парламент проект закона о надзоре со сделками с недвижимостью, совершаемых гражданами стран не из Европейской экономической зоны. Ожидается, что закон вступит в силу в начале 2023 года, для чего потребуется его быстрое утверждение парламентом. Закон предоставит министерству обороны более широкие полномочия по расследованию происхождения денег и финансирования сделок с недвижимостью, а также позволит государству иметь право преимущественной покупки недвижимости, расположенной в радиусе одного километра или менее от помещений вооруженных сил или пограничной службы.

"Корректно ответить на вопрос о динамике сделок с финской недвижимостью у россиян не получится. По статистике мы видим, что количество сделок выросло, но на практике, в условиях санкций и сложности любой финансовой деятельности между странами, купить россиянам недвижимость можно, но будут очень вероятные проблемы в дальнейшем обслуживании: счета за услуги все же нужно оплачивать", — рассказала Копонен.

По данным кадастровой службы, доля граждан России среди всех нефинских покупателей недвижимости в 2021 году составляет 14%. Крупнейшими нефинскими покупателями недвижимости являются граждане ЕС и жители ЕЭП (исключая Северную Европу) — 53% всех сделок в 2021 году, граждане не из Европейского экономического пространства (исключая граждан РФ) — 22% и граждане стран Северной Европы — 11%.

"Интересный феномен с российскими покупателями финской недвижимости случился в этом году — когда был установлен рекорд по количеству сделок между родственниками. То есть россияне дробили право владения, увеличивая количество владельцев. Это стало способом получения финской визы, выдача которой была облегченной для владельцев недвижимости", — пояснила специалист.

Значительно большее влияние на российские покупки на текущий момент оказал коронавирус, когда количество сделок сократилось.

"Нельзя проследить зависимость в динамике сделок с недвижимостью по отношению к новым законам о согласовании покупки земельного участка иностранцами. Как мы видим, коронавирус оказал значительно большее влияние на покупку недвижимости россиянами, чем новый закон. Тем более за все это время, по сути, минобороны не отказало никому", — считает она.

По данным кадастровой службы Финляндии, граждане России купили в 2022 году 212 объектов недвижимости. Больше всего сделок зарегистрировано в приграничных с Россией регионах — Южной Карелии (59) и Юго-Западном Саво (55). Общая сумма купленной недвижимости там — 2 782 650 евро и 2 476 528 евро соответственно. Таким образом, средняя стоимость покупки россиянами в первом случае 47 163 евро, во втором — 45 027 евро.

В 2021 году россияне совершили 183 сделки с недвижимостью, в 2020 году — 127.

Наиболее распространенной формой владения недвижимостью в Финляндии являются акции домовладеющего товарищества, таких сделок граждане России с 2020 года совершили примерно 2,5 тысячи.

"В новом законопроекте, который поступил в парламент 20 октября, по моей информации, нет речи о конфискации. Устанавливается норма, когда государство получает право преимущественного выкупа объекта недвижимости. То есть вариант блокировки сделки и продажи недвижимости конкретному покупателю, и ужесточаются уже существующие нормы закона от 2020 года", — добавила она.