МОСКВА, 26 окт — ПРАЙМ. Продажи новых домов в США в сентябре снизились на 10,9% по сравнению с пересмотренным показателем августа – до 603 тысяч, свидетельствуют данные бюро переписи населения министерства торговли США. Дефицит внешней торговли товарами в США вырос в сентябре

Аналитики, опрошенные порталом DailyFХ, ожидали снижения показателя до 585 тысяч с изначально обнародованного уровня предыдущего месяца в 685 тысяч. Показатель по августу был пересмотрен до 677 тысяч.

По сравнению с сентябрем 2021 года, когда продажи составили 732 тысячи, в отчетном месяце зафиксировано снижение на 17,6%.

Объем продаж нового жилья (New Home Sales) — важный показатель состояния рынка недвижимости и экономики в целом. Его увеличение ведет к росту расходов новых домовладельцев на мебель и услуги ЖКХ, что, в свою очередь, стимулирует спрос на товары, услуги и рабочую силу. Кроме того, более половины всего строительства в США приходится на жилой фонд. Таким образом, динамика продаж жилой недвижимости по цепочке передается другим отраслям экономики.