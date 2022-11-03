МОСКВА, 3 ноя — ПРАЙМ. В Госдуму внесли законопроект, благодаря которому вычет по налогу на доходы физлиц (НДФЛ) может вырасти.

С такой инициативой выступила группа депутатов от ЛДПР во главе с Леонидом Слуцким. Авторы проекта предложили предоставлять подобный вычет при каждой покупке жилья — сейчас это можно сделать лишь один раз. В Госдуме предложили отменить НДФЛ на доходы по облигациям

При этом авторы законопроекта предлагают предоставлять вычет при каждой покупке жилья. По действующему законодательству его можно оформить только один раз. Максимальная сумма расходов, по которому могут предоставить вычет, равняется двум миллионам рублей, а при уплате по процентов по ипотеке — три миллиона. При этом от них можно вернуть 13%, что составляет 260 тысяч и 390 тысяч рублей, соответственно.

Размер вычета по НДФЛ установили еще в 2013 году, и он ни разу с тех пор не менялся, а стоимость жилья, как подчеркнули авторы законопроекта, растет.

"Таким образом, размер налогового вычета существенно несопоставим с рыночной стоимостью жилья и практически не является эффективной материальной мерой поддержки граждан для своевременного погашения ипотеки и покупки подходящей недвижимости", — считают депутаты от ЛДПР.

Согласно документу, максимальный размер расходов на новое строительство либо покупку жилья, по которым предоставляется вычет, предлагается поднять до трех миллионов рублей, а по уплате процентов по ипотеке — до четырех. Размер вычета, таким образом, составит 390 тысяч и 520 тысяч рублей, соответственно. При этом такой вычет можно будет получить "за каждый приобретенный объект недвижимости, а не один раз в жизни", отмечается в пояснительной записке.