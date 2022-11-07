МОСКВА, 7 ноя — ПРАЙМ. Лидерами рейтинга регионов России по доступности аренды жилья в 2022 году стали Ямало-Ненецкий, Чукотский и Ханты-Мансийский автономные округа, в конце списка – Кабардино-Балкария, Чечня и Севастополь, свидетельствует исследование РИА Новости. Опубликован рейтинг российских девелоперов по вводу жилья за десять месяцев

Почти 40% семей с двумя детьми доступна аренда квартир в России, но для этого семейный бюджет должен в среднем быть на уровне 90 тысяч рублей, отмечают эксперты.

КАК СЧИТАЛИ РЕЙТИНГ

Квартирный вопрос для многих российских семей, по мнению аналитиков, является одной из самых острых проблем и актуален вне зависимости от текущей экономической ситуации. Однако в последние два года возможность приобрести жилье существенно осложнилась.

По мнению экспертов, основной проблемой стал значительный рост цен на жилье, наблюдаемый в 2020-2021 годах, из-за чего не всем семьям удается накопить на свою квартиру или взять ипотеку. Эксперты отмечают, что в отдельных регионах и городах дефицит недвижимости ощущается очень сильно. Многим семьям приходится снимать жилье, и для части из них расходы по аренде являются очень обременительными.

Для оценки региональных различий по доступности аренды жилья российским семьям с детьми эксперты РИА Новости провели исследование и составили рейтинг, в котором наглядно показано, какая доля семей может позволить себе арендовать квартиру и при этом осуществлять повседневные расходы. Как показали результаты, доступность аренды пока в среднем остается не очень высокой. При этом параметры доступности заметно дифференцированы в географическом разрезе.

В качестве индикатора доступности в рейтинге выступает доля семей, состоящих из двух работающих и двух детей, которые имеют возможность осуществлять ежемесячные повседневные и некоторые дополнительные расходы и оплачивать аренду двухкомнатной типовой квартиры.

Для расчета рейтинга предполагалось, что не более 70% средств, оставшихся после вычета из семейного бюджета региональных прожиточных минимумов взрослых и детей, семья тратит на аренду жилья, 30% – на прочие расходы. Доля семей, которые могут оплачивать съемную квартиру и повседневные расходы, рассчитывалась на основе оценки процентного распределения работающих по величине зарплат в регионе. Арендные ставки взяты за январь-сентябрь индивидуально для каждого региона.

ДОСТУПНОСТЬ АРЕНДЫ СНИЗИЛАСЬ

Согласно данным исследования 2021 года, порядка 45% семей в среднем могли снимать жилье, однако в текущем исследовании это значение составляет без малого 40%.

Эксперты отмечают, что доступность аренды жилья в 2022 году оказалась ниже, чем в допандемийном 2019-м. В среднем по России необходимый бюджет семьи, согласно исследованию, превысил 90 тысяч рублей (в 2021 году – чуть больше 73 тысяч, а 2019-м – 80 тысяч).

В региональном разрезе доступность аренды жилья по сравнению с результатами исследования 2021 года снизилась в 72 регионах РФ. При этом медианные темпы снижения в регионах, в которых доступность аренды сократилась, составили —2,7 процентных пункта, а среди регионов с положительной динамикой – +0,6 процентных пункта.

В регионах, где сократилась доступность аренды, проживают более 124 миллионов человек, или почти 84% от населения страны, а в регионах, увеличивших доступность, – только 23 миллиона. Таким образом, доступность аренды снизилась не только в большинстве регионов, но и для большинства семей, подчеркивают эксперты.

В ЛИДЕРАХ – СЕВЕР

Как свидетельствуют результаты исследования, в шести регионах более половины семей могут без особых трудностей арендовать двухкомнатную квартиру, сохраняя на неплохом уровне повседневное потребление.

Лидером рейтинга по доступности является ЯНАО c долей 69,6%. На втором и третьем местах – Чукотка и ХМАО с долями 59,1% и 56,7% соответственно. Также в число лидеров входят: Петербург (55%), Магаданская область (54,8%) и Кемеровская область (54,1%).

В числе регионов, где доступность превышает 50%, много тех, которые в значительной степени специализируются на добыче и переработке полезных ископаемых. Лидерство этих регионов эксперты объясняют высокими зарплатами, а также большим объемом жилого фонда, который остался еще со времен СССР.

Эксперты обращают внимание, что в число лидеров вошел Петербург (четвертое место) с Ленинградской областью (20-е). По мнению аналитиков, отчасти это связано со строительным бумом последних лет, а также с хорошим уровнем зарплат в Петербурге.

Несмотря на схожие условия, строительный бум и высокие зарплаты, в московском регионе ситуация с арендой заметно сложнее. Москва в рейтинге располагается на 13-м месте, а Подмосковье – на 39-м, что во многом объясняется высокими ставками аренды.

Помимо восьми названных выше регионов, без учета Московской области, еще в 22 субъектах РФ показатели доступности находятся на приемлемом уровне – в диапазоне 40-50%. Кроме северных регионов достаточно высокую доступность аренды показали регионы-лидеры по экономическому развитию: Татарстан, Калужская, Тюменская, Белгородская и Свердловская области.

Неплохой результат этих регионов аналитики объясняют приемлемым уровнем зарплат, а также заметными объемами строительства. Кроме того, в этих регионах достаточно хорошее состояние демографии, и рост населения формирует значительный спрос на дополнительные квадратные метры.

ЮГ – В АУТСАЙДЕРАХ

Согласно исследованию, замыкают рейтинг преимущественно южные регионы.

Наименьшей доступностью характеризуется Кабардино-Балкария с долей семей в 15,4%. Также низкий уровень показали Чечня (17%), Севастополь (17,7%), Ингушетия (19,3%), Калининградская область (19,5%) и Дагестан (20,1%).

В Севастополе низкое значение эксперты связывают с дефицитом арендного жилья из-за высокого спроса со стороны туристического сектора, а также со стороны военных их семей, которые составляют значительную долю населения города.

В целом же, согласно результатам рейтинга, насчитывается 10 регионов, где менее 25% семей с детьми могут арендовать жилье и при этом осуществлять необходимые повседневные траты.

Снижение доступности аренды по сравнению с предыдущим годом наблюдалось в 72 регионах, а прирост – только в 13. При этом темпы снижения более одного процентного пункта зафиксирован в 62 регионе, а темп роста более одного процентного пункта – только в четырех.

В среднем по России доступность арендного жилья снизилась по сравнению с 2021 годом на 5,2 процентных пункта.

Наибольшее снижение доступности аренды по сравнению с 2021 годом наблюдалось в Республике Алтай (-10,4 процентного пункта). Регион потерял 20 позиций, и в текущем рейтинге занимает 75-е место. Также заметное снижение доступности наблюдалось в Ингушетии, Магаданской области, Калмыкии и на Чукотке. В каждом из этих регионов снижение составило порядка восьми процентных пунктов.

Негативная динамика, заключают эксперты, была обусловлена двумя факторами: высокой инфляцией, сказавшейся на повседневных потребительских расходах, и заметным ростом арендных ставок.