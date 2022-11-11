МОСКВА, 11 ноя — ПРАЙМ. Владелец девелоперской компании "Пионер" Леонид Максимов покинет пост гендиректора компании и возглавит совет директоров. Катастрофические прогнозы. Произойдет ли обрушение рынков недвижимости?

"Леонид Максимов, акционер компании, возглавит совет директоров и сфокусируется на стратегическом развитии и формировании новых продуктов девелопера", — сообщила пресс-служба застройщика.

Пост генерального директора девелопера займет Алексей Мирошников, более семи лет занимавший должность финансового директора, а с августа 2022 года – должность заместителя гендиректора, говорится в сообщении.

"Стратегическая цель компании "Пионер" – органичный рост, повышение эффективности и обеспечение стабильности бизнеса. Разделяя зоны ответственности между акционером, советом директоров и генеральным директором, мы повышаем устойчивость компании и получаем возможность направить больше ресурсов на развитие", — приводится в нем комментарий Максимова.

Группа "Пионер" основана в 2001 году на паритетных началах Андреем Грудиным и Леонидом Максимовым, она строит объекты жилого и коммерческого назначения в Москве и Санкт-Петербурге. После самоубийства Грудина в 2020 году Максимов стал единственным владельцем компании.

В сентябре владелец крупнейшего российского девелопера жилья ПИК Сергей Гордеев также оставил пост гендиректора компании, оставив за собой место в совете директоров.