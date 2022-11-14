МОСКВА, 14 ноя — ПРАЙМ. Чукотка, Магаданская область и ЯНАО стали лидерами рейтинга регионов по ипотечным платежам, в них соотношение ежемесячного платежа и средней зарплаты находится на уровне около 30%, свидетельствует исследование РИА Новости. В конце списка – Карачаево-Черкесия, Калмыкия и Севастополь. Греф рассказал об условиях снижения ставок по ипотеке в России

ИПОТЕЧНЫЙ БУМ

Последнее десятилетие эксперты называют настоящим бумом ипотечного кредитования в России. По итогам прошедшего года было выдано 1,9 миллиона ипотечных кредитов, а в 2020 году – 1,8 миллиона. При этом за последние 10 лет шесть раз за год количество ипотечных кредитов превышало 1 миллион, а всего за десятилетие было выдано 12 миллионов кредитов на покупку жилья. Ипотека из чего-то необычного превратилась в рядовой инструмент решения жилищных проблем для миллионов российских семей, отмечают аналитики.

По оценкам экспертов РИА Новости, порядка семи миллионов семей имеют ипотечный кредит на данный момент и соответственно несут бремя по оплате процентов и погашению тела долга по этим кредитам. Представляет интерес вопрос, насколько сильно платежи по ипотечным кредитам (аннуитетные платежи) сказываются на бюджетах семей, и есть ли разница между регионами по данному показателю.

Для исследования этого вопроса эксперты РИА Новости подготовили рейтинг регионов по ипотечным платежам. В качестве основного показателя, по которому ранжировались регионы, выступает соотношение среднего фактического ежемесячного платежа по ипотеке и средней чистой (за вычетом НДФЛ) зарплаты в регионе. Это соотношение выступает в качестве одного из показателей, характеризующих доступность ипотеки в различных регионах.

Согласно исследованию, в последние три месяца соотношение средних платежей по ипотеке и средней зарплаты в России составило чуть менее 50%. То есть для оплаты фактической ипотеки, которую в реальности брали люди, необходимо будет отдавать примерно половину средней зарплаты по стране, объясняют эксперты.

Таким образом, для семьи с одним работающим ипотека является обременительной в финансовом плане. В случае же, если работают и муж, и жена, то нагрузка на бюджет снижается фактически вдвое, то есть, считают аналитики, выплачивать такой кредит становится по силам. Эксперты отмечают, что альтернатива ипотеке не очень привлекательная.

"С одной стороны, можно арендовать жилье, что также достаточно дорого, или ютиться в неподходящем жилье, разделяя его зачастую с другими родственниками. Поэтому ипотека хоть и не дешевый способ решения жилищной проблемы, однако вполне приемлемый", — говорится в пояснительной записке к исследованию.

ЛИДЕРЫ РЕЙТИНГА

Согласно исследованию, в десяти регионах-лидерах рейтинга ежемесячный ипотечный платеж не превышает 40% от размера средней зарплаты, получаемой на руки. Первую строчку в рейтинге занял Чукотский автономный округ, где средняя зарплата почти в 4 раза превышает средний ежемесячный платеж (26,8%). На второй строчке разместилась Магаданская область с результатом 29,2%. Также хороший уровень соотношения эксперты отмечают в Ямало-Ненецком, Ненецком автономных округах, в Мурманской области и в Камчатском крае (30,5%, 32,5%, 35,1% и 36% соответственно).

Все лидеры рейтинга – это северные и удаленные регионы. Их лидерство эксперты объясняют двумя факторами. Во-первых, из-за суровых климатических условий и специфики ведения местного бизнеса зарплаты во всех этих регионах заметно превосходят средние цифры для других субъектов РФ. Во-вторых, удаленность этих шести регионов и, опять же, суровость климата делают их не столь привлекательными для жизни, что определяет относительно слабый спрос на жилье. Поэтому тут цены на недвижимость невысокие, и кредиты берутся небольшие (особенно в сравнении с Москвой и Санкт-Петербургом).

Кроме того, аналитики отмечают, что многие регионы, которые занимают места в рейтинге с 7 по 15 (Ханты-Мансийский автономный округ, Чечня, Сахалинская область, Якутия, Коми, Архангельская область, Хакасия, Красноярский край и Тюменская область), также можно отнести к северным или удаленным, но в их случае два вышеназванных фактора действуют не столь выраженно.

По мнению экспертов, несколько особняком в списке лидеров держится Чечня, занявшая восьмое место, ведь в этом регионе зарплаты не столь большие. Однако в последнее время данный регион характеризуется высокими темпами роста строительства недвижимости, и на этом фоне количество ипотечных заемщиков выросло в несколько раз, а средний размер кредитов существенно сократился, что обеспечило минимальный объем ипотечного платежа в абсолютном выражении среди всех регионов России.

Москва в рейтинге расположилась на 30-м месте, в столице средний ипотечный платеж составляет почти 52% от средней зарплаты. Таким образом, даже несмотря на дороговизну недвижимости в Москве, зарплаты москвичей позволяют с относительным комфортом брать ипотечные кредиты. Санкт-Петербург продемонстрировал практически такой же результат и расположился на 33-й строчке.

АУТСАЙДЕРЫ

Согласно исследованию, в 14 регионах для обслуживания ипотечного кредита нужно отдавать более двух третей средней местной зарплаты, что делает ипотеку слабо доступной. Авторы рейтинга предполагают, что в этих регионах ипотека не столь популярна, так как взять кредит могут только высокооплачиваемые специалисты или семьи с двумя работающими. Для среднестатистических работников этих регионов ипотека обременительна для семейных бюджетов.

Последнее место в рейтинге занимает Карачаево-Черкесия, где на ежемесячные платежи по средней ипотеке требуется потратить почти полностью среднюю зарплату в регионе. Также очень высокое (от 80% до 90%) соотношение платежей по ипотеке и средней зарплаты наблюдается еще в трех регионах: Северная Осетия, Севастополь и Калмыкия.

Эксперты отмечают, что расположение северокавказских республик в конце рейтинга во многом объясняется невысокими зарплатами, при том что численность населения этих регионов растет быстро, а соответственно увеличивается и спрос на жилье.

КАК СЧИТАЛИ РЕЙТИНГ

Соотношение платежей по ипотеке и средних зарплат рассчитывалось на основе аннуитетных платежей по фактическим кредитам за последние 3 месяца к средней чистой зарплате за 12 месяцев с сентября 2021 года по август 2022 года по полному кругу организаций. Для расчета аннуитетного платежа брались фактические ставки, сроки и размер кредитов в каждом регионе.