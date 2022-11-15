МОСКВА, 15 ноя — ПРАЙМ. Застройщики в России, предлагая нулевую ипотеку, завышают стоимость квартир на 20-30%, и часто переплата из-за этого оказывается даже больше, чем снижение процентов по кредиту, заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина. В ЦБ рассказали, как крепкий рубль помогает внешней торговле

"Нас беспокоит ипотека от застройщика, когда ставку предлагают якобы даже нулевую. Но при этом наш анализ показывает, что стоимость квартиры по таким продуктам завышается на 20–30%", — сказала Набиуллина, выступая в Госдуме.

"И часто переплата из-за повышения стоимости квартиры оказывается даже больше, чем снижение процентов по кредиту", — добавила она. А продать эти квартиры, по словам главы ЦБ, на вторичном рынке за те же деньги уже не получится.

"И здесь есть риски и для граждан, для заемщиков, и для банка, который получает в залог актив по завышенной цене. Мы сейчас выработали меры по ограничению рисков в этом сегменте и предполагаем, что они вступят в силу в начале следующего года", — подытожила Набиуллина.