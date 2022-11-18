Аналитики ждут снижения продаж жилья в США на вторичном рынке в октябре
DailyFX: аналитики ждут снижения продаж "вторички" в США в октябре на восемь процентов
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МОСКВА, 18 ноя — ПРАЙМ. Количество сделок купли-продажи жилья на вторичном рынке США в октябре снизилось на 8% по сравнению с показателем сентября – до 4,38 миллиона, полагают опрошенные порталом DailyFX аналитики.
Соответствующие данные Национальной ассоциации риелторов (National Association of Realtors, NAR) будут опубликованы в пятницу, 18 ноября, в 18.00 мск.
В 21.00 мск американская нефтегазовая сервисная компания Baker Hughes Company опубликует недельную статистику действующих нефтяных буровых установок в США. За предыдущую рабочую неделю, завершившуюся 11 ноября, их число увеличилось на девять — до 622 агрегатов.