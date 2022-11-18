МОСКВА, 18 ноя — ПРАЙМ. Количество сделок купли-продажи жилья на вторичном рынке США в октябре снизилось на 8% по сравнению с показателем сентября – до 4,38 миллиона, полагают опрошенные порталом DailyFX аналитики. В ФРС призвали к мерам по устранения уязвимостей финансового рынка США

Соответствующие данные Национальной ассоциации риелторов (National Association of Realtors, NAR) будут опубликованы в пятницу, 18 ноября, в 18.00 мск.

В 21.00 мск американская нефтегазовая сервисная компания Baker Hughes Company опубликует недельную статистику действующих нефтяных буровых установок в США. За предыдущую рабочую неделю, завершившуюся 11 ноября, их число увеличилось на девять — до 622 агрегатов.