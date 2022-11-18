МОСКВА, 18 ноя — ПРАЙМ. Квартиры в новостройках в октябре подешевели в среднем по России на 0,8% — до 123 тысяч рублей за квадратный метр, сообщила пресс-служба Сбербанка со ссылкой на данные своего сервиса "Домклик". В Госдуме отметили пользу нового порядка выкупа недвижимости для россиян

В частности, медианная стоимость квадратного метра на первичном рынке жилья по итогам октября снизилась в Татарстане (-10,1%, 91,7 тысячи рублей), Челябинской области (-1,4%, 78,5 тысячи рублей) и в Москве (-4%, 256,3 тысячи рублей), уточняется в сообщении.

"Этому способствовало снижение спроса на новостройки, вызванное ограничением субсидированной ипотеки с околонулевыми ставками. Кроме того, покупательский интерес переключился на вторичный рынок, где появилось большое количество выгодных предложений", — говорится в нем.

При этом в большинстве регионов страны, по данным сервиса, квадратный метр, напротив, подорожал. Максимальный рост отмечен в Санкт-Петербурге (+5,8%, 213,2 тысячи рублей), Тюменской области (+4,5%, 109,7 тысячи рублей) и Краснодарском крае (+4,3%, 132,5 тысячи рублей).

"Стоимость первичной недвижимости тесно связана с востребованностью льготных программ. Так, например, в регионах с наибольшим приростом стоимости первичной недвижимости — Санкт-Петербург, Краснодарский край и Тюменская область — доля сделок по льготным программам составляет 42%, 38% и 30% соответственно. Эти значения существенно выше, чем в других крупных регионах", — отмечается в пресс-релизе.