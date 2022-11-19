МОСКВА, 19 ноя — ПРАЙМ. Основные конструкции Национального космического центра (НКЦ) готовы уже на 90 процентов, сообщил журналистам в субботу заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев. "Русал" создал новый алюминиевый сплав для космической отрасли

"Общая готовность основных конструкций комплекса зданий НКЦ составляет 90%", — сказал он.

По его словам, сейчас идет строительство фасадных частей, до марта планируется закончить возведение основных конструкций высотной части, чтобы в 2024 году подготовить объект к запуску в эксплуатацию.

Национальный космический центр строится на участке 6,9 гектара на территории Центра Хруничева. Его площадь составит 250-270 тысяч квадратных метров, в нем будут работать около 20 тысяч человек. Высотной доминантой всего комплекса станет 288-метровая башня со шпилем.