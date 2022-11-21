МОСКВА, 21 ноя — ПРАЙМ. "Дом.РФ" выставил на торги ансамбль фабрики Феррейна в Басманном районе Москвы, говорится в пресс-релизе госкомпании. В Госдуме отметили пользу нового порядка выкупа недвижимости для россиян

Как указывается в нем, лот включает восемь объектов на 8,2 тысячи квадратных метров и право аренды четырех участков суммарно на 0,5 гектара в Кривоколенном переулке рядом со станцией метро "Чистые пруды". Строения входят в состав выявленного объекта культурного наследия — "Ансамбля фабрики фармацевтической фирмы "В. К. Феррейн". Владимир Феррейн был одним из родоначальников аптечного дела в России, имел право изображения государственного герба на этикетках — аналог "знака качества".

Торги назначены на 23 декабря. Начальная цена лота — 575,2 миллиона рублей.

Как подчеркивается в сообщении, у лота отсутствуют охранные обязательства. "Это, соответственно, не налагает на нового собственника строгих ограничений по эксплуатации, хотя соблюдать определенные нормы будет необходимо", — подчеркивается в нем.

В сообщении уточняется, что в лот входят дом, в котором жил Феррейн, возведенный на основе на основе купеческих палат XVII века, лабораторный корпус 1903 года постройки и служебный флигель начала XIX века в классическом стиле.