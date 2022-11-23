МОСКВА, 23 ноя — ПРАЙМ. Бывший гендиректор криптовалютной биржи FTX Сэм Бэнкман-Фрид и ряд сотрудников компании потратили 300 миллионов долларов на недвижимость на Багамских островах, передает агентство Рейтер со ссылкой на адвоката FTX.

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Как отмечает адвокат FTX, 300 миллионов были потрачены в основном на дома и недвижимость для отдыха.

Согласно официальным записям о недвижимости, которые ранее попали в распоряжение агентства, за последние два года Бэнкман-Фрид, его родители и высшее руководство FTX приобрели 19 объектов недвижимости на Багамских островах на сумму около 121 миллиона долларов.

Ранее FTX подала в суд заявление о банкротстве и сообщила, что гендиректор биржи Сэм Бэнкман-Фрид покидает свой пост. Агентство Блумберг 12 ноября передавало, что FTX потеряла за сутки 662 миллиона долларов при загадочных обстоятельствах. По данным аналитической компании Nansen, отток был зарегистрирован с международной и американской бирж FTX. Ранее агентство Блумберг также сообщало, что Бэнкмана-Фрида допросила полиция Багамских островов.

В начале ноября глава крупнейшей криптобиржи Binance Чанпэн Чжао заявил, что в рамках выхода площадки из капитала FTX Binance планирует продавать в течение нескольких месяцев токены, выпускаемые FTX. Объем продаж оценивался в 500 миллионов долларов. После этого, как поясняли РИА Новости эксперты, на крипторынке начался кризис ликвидности — инвесторы начали выводить свои средства. Затем Binance подписала необязывающее письмо о намерениях полностью приобрести FTX.

Позже Binance сообщила об отказе от поглощения. На тот момент курс биткоина тут же рухнул до отметки в 15,6 тысячи долларов. В пятницу, до публикации сообщения о банкротстве FTX, биткоин на Binance незначительно дорожал, а к 19.04 мск эта монета дешевела уже на 5,6% — до уровня в 16,7 тысячи долларов за монету.