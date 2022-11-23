МОСКВА, 23 ноя — ПРАЙМ. Группа ВТБ покинула проект делового небоскреба iCity, сообщили РИА Недвижимость в пресс-службе девелопера MR Group. Reuters сообщил о покупке руководством FTX дорогой недвижимости на Багамах

Там подтвердили, что группа ВТБ 14 ноября продала ранее приобретенную долю в 25,1% структуре самой MR Group.

Проект iCity представлен двумя башнями — Time Tower (34 этажа) и Space Tower (61 этаж). Объект строится в Шмитовском проезде рядом с деловым центром "Москва-Сити".

MR Group Романа Тимохина и Виктора Лабуздко — один из крупнейших девелоперов московского региона. Портфель компании включает проекты общей площадью около 9,5 миллиона квадратных метров в Москве, Подмосковье и Сочи.