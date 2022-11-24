МОСКВА, 24 ноя — ПРАЙМ. Программу "семейная ипотека" планируется распространить на приобретение готового жилья на вторичном рынке недвижимости гражданами, у которых есть дети-инвалиды, в регионах, где нет строительства многоквартирных домов, следует из материалов Минфина РФ, размещенных на федеральном портале проектов нормативно-правовых актов. Минфин предлагает сохранить уровень НДФЛ для россиян за рубежом

"Проектом постановления предусматривается изменение условий программы "Семейная ипотека" в части возможности приобретения готового жилья на вторичном рынке недвижимости гражданами, воспитывающими детей-инвалидов, в границах субъектов Российской Федерации, где отсутствует строительство многоквартирных жилых домов", — говорится в пояснительной записке к документу.

Ранее в ноябре замминистра финансов Алексей Моисеев рассказал, что Минфин РФ не исключает распространения льготных программ ипотеки на вторичное жилье на новых территориях России, так как там практически нет новостроек.

Программа семейной ипотеки реализуется уже более четырех лет, а с середины прошлого года распространяется на родителей не только с двумя и более детьми, но и с одним ребенком, рожденным не ранее 1 января 2018 года: такие семьи могут взять кредит по ставке до 6% годовых для покупки или строительства жилья.

В октябре правительство продлило действие программы, ею можно будет воспользоваться до 1 июля 2024 года.