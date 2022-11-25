МОСКВА, 25 ноя — ПРАЙМ. По прогнозам ВТБ, площадь введенных в эксплуатацию индивидуальных жилых домов в России в 2022 году составит 60 миллионов квадратных метров, что в полтора раза превысит объемы ввода многоквартирных домов, говорится в сообщении банка. Reuters сообщил о покупке руководством FTX дорогой недвижимости на Багамах

Общий объем строительства жилой недвижимости в стране по итогам года, по подсчетам кредитной организации, составит 100-105 миллионов квадратных метров против 92,6 миллиона "квадратов" годом ранее.

"По итогам года сегмент ИЖС в полтора раза превысит площадь многоквартирного строительства, а доля введенных в эксплуатацию частных домов на рынке достигнет 62% против 38% у многоквартирных. В прошлом году такое соотношение составляло 54% против 46%", — отмечается в сообщении.

Как напоминается в нем, по данным ВЦИОМ, около 40% семей, планирующих улучшить жилищные условия в ближайшие пять лет, рассматривают покупку или строительство индивидуального дома.

"Прошлый год стал для рынка ИЖС переломным — впервые в истории объем частного строительства превысил многоквартирное. В этом году тренд продолжился, и разрыв между сегментами увеличивается. В России уже введено на 10% больше частного жилья (54,2 миллиона квадратных метров), чем за весь 2021 год, который оказался для отрасли рекордным", — приводятся в сообщении слова вице-президента, замдиректора департамента розничного бизнеса ВТБ Евгения Дячкина.