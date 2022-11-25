МОСКВА, 25 ноя — ПРАЙМ. Цены на жилье в Великобритании упадут в 2023 году, завершив активный рост, который наблюдался в течение нескольких лет. Однако масштабный обвал маловероятен, несмотря на кризис стоимости жизни и повышение стоимости заимствований, которые сдерживают способность покупателей финансировать покупки. На это указывают результаты опроса, проведенного Reuters. ВТБ отметил рост популярности частных домов в России

Как и в других странах мира, инфляция в Великобритании резко растет, и поэтому Банк Англии проводит серию повышения процентных ставок, тогда как экономика сползает в рецессию. Это значительно снижает покупательскую способность потребителей.

Цены на жилье в октябре упали впервые за 28 месяцев. На это указывает отчет Института сертифицированных оценщиков, который также показал, что индекс ожиданий в отношении цен на следующие 12 месяцев резко снизился.

В следующем году цены в стране упадут на 4,7%, что будет первым годовым падением более чем за 10 лет, после того, как они, вероятно, вырастут на 6,3% в этом году. На это указывает опрос 20 экспертов рынка, проведенный 8-24 ноября.

"Наблюдается перебалансировка, но совсем не такая, какую мы наблюдали после мирового финансового кризиса. Предложение по-прежнему относительно низкое, что оказывает поддержку ценам", — говорит Крис Дрюс из Knight Frank.

Во время финансового кризиса цены на жилье упали примерно на 19% с максимума до минимума, но с тех пор они почти удвоились. На это указывают данные госкадастра.

Ранее в этом месяце строительная компания Taylor Wimpey Plc сообщила, что в этом году она построит меньше домов, чем планировала ранее. Между тем, более крупная компания Persimmon Plc ожидает, что в 2023 году землеотведение будет значительно меньше, что повлияет на предложение.

Цены продемонстрируют умеренное восстановление и вырастут на 1,0% в 2024 году, что намного ниже ожиданий в отношении общей инфляции, а затем вырастут на 3,5% в 2025 году.

На вопрос о вероятном падении цен в течение следующих 12 месяцев 9 из 16 респондентов сказали, что эта вероятность высока или очень высока. Семь респондентов сказали, что она низка или очень низка. Однако многие из тех, кто говорит, что шансы высоки, отмечает, что будет коррекция, а не обвал.

"Мы ожидаем. годовую коррекцию в 2023 году, при этом экономическая динамика и ситуация с рабочими местами будут немного лучше, чем ожидается. Следующий, 2023 год будет очень трудным, но в 2024 году жизнь будет ощущаться почти как нормальная", — говорит Тони Уильямс из Building Value.

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