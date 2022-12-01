МОСКВА, 1 дек — ПРАЙМ. Банк России ужесточил требования к выдаче ипотеки, предоставленной на финансирование по договору участия в долевом строительстве и с первоначальным взносом до 10%, говорится в сообщении регулятора. В Минпромторге рассказали о планах по расширению промышленной ипотеки

ЦБ с марта текущего года для поддержки банков и содействия финансированию жилищного строительства отменил все надбавки по кредитам по договорам участия в долевом строительстве. При этом банки почти не выдавали такие кредиты: их доля во втором квартале 2022 года составила 0,3% против 2,6% кварталом ранее.

Однако затем на первичном рынке жилья строительные компании начали активно рекламировать ипотечные программы без первоначального взноса, в том числе в рассрочку. При этом действующее регулирование при расчете первоначального взноса учитывает только собственные средства заемщика и не допускается учет заемных средств или рассрочек. Это, в свою очередь, может стать источником уязвимости для банков, считает регулятор.

Чтобы купировать эти риски, ЦБ решил ограничить практики предоставления кредитов без первоначального взноса, введя по таким ссудам на ДДУ "ограничительную" макропруденциальную надбавку в размере 2,0 вне зависимости от значения показателя долговой нагрузки заемщика. При этом аналогичная надбавка давно действует и по ипотечным жилищным кредитам на приобретение готового жилья с первым взносом менее 10%.

Глава ЦБ Эльвира Набиуллина осенью говорила, что ипотечные ставки от банков, близкие к нулю, — так называемые ипотеки от застройщиков — это маркетинговая акция и вводят заемщиков в заблуждение, поэтому Банк России будет принимать меры. Она отмечала, что застройщики, предлагая нулевую ипотеку, завышают стоимость квартир на 20-30%, и часто переплата из-за этого оказывается даже больше, чем снижение процентов по кредиту.